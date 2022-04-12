В Японии назвали последствия отказа от угля из России

Япония столкнётся с негативными последствиями в результате решения Токио о запрете на поставки угля из России в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщает Asahi. В числе последствий газета назвала подорожание электричества и рост расходов предприятий.

По имеющимся данным, в 2021 году Япония закупила у России угля почти на 280 млрд иен. На долю российского топлива приходится 13% от общего объёма закупаемых Японией ресурсов. Токио ожидает, что при введении эмбарго в РФ прекратится приток валюты, однако в Asahi полагают, что данная мера нанесёт соизмеримый удар и по экономике самой Страны восходящего солнца.

Уголь используется не только в энергетике, но и в производстве железа. Мировые цены на него уже взлетели, а при смене поставщика существует риск подорожания электричества и роста расходов предприятий. Правительство должно установить, как это повлияет на экономику, и разработать эффективные смягчающие меры, — отмечает издание.

Ранее сообщалось, что власти Японии приняли решение ввести дополнительные санкции в отношении России. Страна намерена запретить импорт российского угля, машинного оборудования, некоторых видов древесины и водки. В первую очередь Япония намерена постепенно сокращать зависимость от энергоносителей из РФ. Запрет вступает в силу 19 апреля.

Кроме того, Япония ввела дополнительные санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из РФ. Причиной стала ситуация вокруг Украины.

Также японские агентства, страхующие имущество и риски, приостановили заключение новых договоров с местными компаниями, которые работают в России. Также станет невозможным продление действующих контрактов.