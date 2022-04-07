В Японии назвали неприемлемыми слова Захаровой о двусторонних отношениях
Генсек кабинета министров Японии считает неприемлемыми слова Захаровой о двусторонних отношениях
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
08:53, 07 апреля 2022
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу МацуноФото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press
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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой о двусторонних отношениях стран являются попыткой переложить ответственность на японскую сторону, сообщает ТАСС. По его словам, японские власти считают такую позицию совершенно неприемлемой.
Позиция России, которая заключается в попытке переложить ответственность на японскую сторону, является совершенно несправедливой и неприемлемой, — сказал Мацуно, комментируя заявления Захаровой.
При этом генсек кабинета министров Японии ушёл от прямого ответа на вопрос о новых антироссийских санкциях. Он отметил, что японские власти будут принимать любые возможные шаги в отношении России в тесном сотрудничестве с международным сообществом и странами G7.
Ранее Захарова заявила, что Япония продолжает усиливать антироссийскую истерию, покорно «исполняя указания, полученные из-за океана». По её словам, нагнетание антироссийской истерии стало для японских властей важнее, чем постковидное восстановление страны и стабильный экономический рост, а достижения предыдущих правительств в области взаимовыгодного сотрудничества упорно разрушаются.
На фоне событий на Украине Япония ввела антироссийские санкции. В частности, страна запретила экспорт в Россию банкнот национальной валюты, золотых монет и золотых слитков. Кроме того, правительство вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Речь идёт о формулировке, которая называет эту территорию «неотъемлемой частью Японии», а острова при этом снова получают статус «незаконно оккупированных».
Также с 5 апреля Токио ввёл запрет на экспорт в Россию предметов роскоши. Из страны нельзя будет привозить автомобили премиум-класса, ювелирные изделия, часы из драгметаллов и драгоценные камни. Кроме того, в списке запрещённых товаров находятся алкогольная продукция и табачные изделия, косметические средства и парфюмерия, меховые и кожаные изделия, одежда и обувь. Под ограничения попали стеклянная посуда, керамика, ковры, рояли, антиквариат, мотоциклы и ноутбуки.