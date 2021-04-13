В Японии назвали две «смертельные» ошибки администрации Байдена

https://static.news.ru/photo/5c889b1e-9c87-11eb-bdbc-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Amr Alfiky/Pool via CNP/Global Look Press

Японский журналист и политолог Есихиса Комори рассказал о двух смертельных ошибках, которые допустили США при президентстве Джо Байдена.

Эксперт считает, что одна ключевая ошибка — невозможность новой власти справиться с глубоким социально-политическим кризисом в стране, другая — неумение и нежелание противостоять настоящему врагу, которым является Китай. Комори назвал американского лидера Джо Байдена слабым президентом. Его нахождение на посту — это повод беспокоиться за статус Америки как сверхдержавы, уверен политолог. Комори длительное время прожил в США. Своё мнение он изложил в статье для японского издания Japan In-depth.

Ранее сенатор Алексей Пушков обратил внимание на рост напряжённости в отношениях между США и Китаем. Он считает, что Пекин является для Вашингтона страшным вызовом и огромной угрозой. Политик рассказал, что весь западный мир не может достичь соглашения с Китаем о новом мировом порядке и дело идёт к всё более явной конфронтации. Пушков убеждён, что страны не могут прийти к соглашению, поскольку американская сторона не может учитывать интересы партнёра и верит в только в договорённости, когда «к голове контрагента приставлено дуло их кольта».

Как писал NEWS.ru, при Байдене США будут противостоять России и Китаю. Эти два государства в Вашингтоне воспринимают в качестве страны-врага и страны-конкурента. Об этом заявил Алексей Пушков. По его словам, новый американский лидер прежде всего будет противостоять Китаю. Однако Вашингтон для достижения этой цели нуждается в союзниках. Поэтому и была сформулирована идея «глобальной коалиции демократий» против «авторитарных режимов» в лице КНР и РФ.