В Японии началось извержение вулкана Отакэ

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

На японском острове Суваносэ 28 декабря началось извержение вулкана Отакэ, выбрасывающего раскалённые камни на высоту более километра, правительство страны создало кризисный штаб.

По сообщению агентства Kyodo, в недрах вулкана происходят взрывы, из кратера вылетают раскалённые камни на высоту до 1,3 километра. Сведений о пострадавших или разрушениях пока не поступало, сообщает ТАСС.

Местные власти запретили гражданам подниматься на вулкан. Примечательно, что остров Суваносэ — очень маленький. На нём проживают всего 49 человек. Ближайшим купным населённым пунктом является город Кагосима на острове Кюсю.