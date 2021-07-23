В Японии начнут испытывать на людях препарат от коронавируса

Препарат от коронавирусной инфекции планируют начать испытывать на людях в Японии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на компанию Shionogi & Co.

Исполнительный директор фармкомпании Исао Тешироги рассказал , что курс лечения составляет пять дней, каждый день необходимо выпивать по одной таблетке. Препарат нейтрализует активность протеазы — фермента, который позволяет вирусу копироваться внутри человеческих клеток.

Всего в испытаниях примут участие от 50 до 100 человек. Позднее планируется начать плацебо-контролируемую фазу испытаний. Она пройдёт примерно до следующего года.

Ранее журнал The Lancet опубликовал исследование, подтверждающее падение умственных способностей после перенесённого коронавируса. В тестировании участвовала 81 тысяча пациентов. Оказалось, что сильнее всех пострадали люди, которые были подключены к аппарату ИВЛ. Их падение мыслительной производительности оказалось сильнее, чем её среднее 10-летнее снижение в возрасте от 20 до 70 лет.