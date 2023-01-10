В Японии из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 100 тысяч кур

Фото: Peter Gercke/ZB/Global Look Press

В японской префектуре Миядзаки специалисты зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа. В этой связи начато уничтожение около 100 тысяч кур. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства Японии.

Подозрение возникло 9 января, когда сотрудники фермы по производству яиц, расположенной в городе Каваминами, нашли мертвых несушек. Генетический анализ подтвердил у них наличие высокопатогенного штамма птичьего гриппа.

В результате в радиусе трех километров вокруг фермы был введен карантин на транспортировку кур и яиц. Также запрещен вывоз кур и яиц за пределы 10-километровой зоны.

По мнению экспертов, вспышка заболеваемости связана с более ранним, чем обычно, прилетом перелетных птиц и распространением вируса в различных регионах. Заболевание является одной из причин повышения цен на яйца в Японии до 29-летнего максимума.

С учетом последней вспышки, число уничтоженных за сезон кур в стране превысило 10 млн, что является абсолютным антирекордом.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании испытывают дефицит куриных яиц, данный продукт уже исчез с полок некоторых супермаркетов. Причиной стал птичий грипп в США и Европе, из-за которого проводилась массовая выбраковка домашней птицы.