Число погибших после употребления биологически активных добавок с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) выросло до четырех, сообщили в фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, которая выпускает БАД. Отмечается, что люди умерли в результате неназванной болезни почек. Об их смерти стало известно 27 марта.
Один из скончавшихся принимал добавку с 2021 года, добавил производитель. Более 100 человек продолжают находиться в больницах из-за последствий употребления препарата.
Компания принесла извинения семьям пострадавших и погибших, а также призвала своих клиентов немедленно перестать принимать биодобавку. Там подчеркнули, что расследование причин смертей продолжается.
Ранее стало известно, что 106 человек попали в больницы в Японии после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом. Двое пострадавших погибли.
По данным Kobayashi Pharmaceutical, проблемная партия добавки «Бени-кодзи» была изготовлена на заводе в Осаке. На прошлой неделе компания добровольно отозвала пять продуктов, в том числе около 300 тысяч упаковок биологической добавки, которую считали полезной для снижения уровня холестерина в организме.