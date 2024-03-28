В Японии двукратно выросло число жертв рисовых БАДов В Японии число погибших после употребления БАДов выросло до четырех

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Число погибших после употребления биологически активных добавок с экстрактом красного риса кодзи (ферментированный рис) выросло до четырех, сообщили в фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical, которая выпускает БАД. Отмечается, что люди умерли в результате неназванной болезни почек. Об их смерти стало известно 27 марта.

Один из скончавшихся принимал добавку с 2021 года, добавил производитель. Более 100 человек продолжают находиться в больницах из-за последствий употребления препарата.

Компания принесла извинения семьям пострадавших и погибших, а также призвала своих клиентов немедленно перестать принимать биодобавку. Там подчеркнули, что расследование причин смертей продолжается.

Ранее стало известно, что 106 человек попали в больницы в Японии после употребления пищевых добавок с красным дрожжевым рисом. Двое пострадавших погибли.

По данным Kobayashi Pharmaceutical, проблемная партия добавки «Бени-кодзи» была изготовлена на заводе в Осаке. На прошлой неделе компания добровольно отозвала пять продуктов, в том числе около 300 тысяч упаковок биологической добавки, которую считали полезной для снижения уровня холестерина в организме.