В Японии бьет рекорды убивающая каждого третьего инфекция В Японии выявлено 378 случаев опасной стрептококковой инфекции

Фото: Richard Atrero de Guzman/AFLO/Global Look Press

Власти Японии подтвердили, что по стране распространяется редкая и опасная инфекция, которая приводит к летальному исходу у трети заболевших, пишет Daily Star. Речь идет о стрептококковом синдроме токсического шока, который вызывают бактерии стрептококка группы А.

Случаи этой болезни зарегистрировали в 45 из 47 префектур страны. Только за два первых месяца 2024 года инфицировано 378 человек. Ожидается, что число случаев заболевания превысит рекордные показатели прошлого года, когда за 12 месяцев диагноз был поставлен 941 гражданину.

По данным Национального института инфекционных заболеваний (NIID) страны, пожилые люди считаются более подверженными эту штамму стафилококка, однако уже в 2023 году эта тенденция скорректировалась и среди заболевших было много пациентов моложе 50 лет.

Симптомы этого опасного заболевания похожи на простуду. Инфекция может спровоцировать пневмонию и менингит, а в худших случаях — некроз тканей. Ученые признаются, что не понимают причин роста заболеваемости.

Есть еще много неизвестных факторов, касающихся форм стрептококка с тяжелым и внезапным началом. Мы не на том этапе, когда можем их объяснить, — отметил представитель NIID.

Ранее в Китае предупредили, что мир приближается к распространению «болезни Х», которая окажется в 20 раз более летальной, чем коронавирус. Речь идет не об уже имеющемся заболевании в популяции, а о потенциально возможной инфекции, которая может распространиться среди человечества из-за изменений окружающей среды, разработки биологического оружия, а также устойчивости бактерий к антибиотикам.