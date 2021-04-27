В Японии автомобиль въехал в здание больницы

Автомобиль въехал в здание больницы в городе Одавара на востоке Японии. В результате пострадали семь человек. Об этом сообщает агентство Киодо.
По имеющимся данным, за рулём
Инциденты с пожилыми водителями в последние годы стали распространённым явлением в Японии. В этой связи местная полиция призывает возрастных шофёров добровольно отказываться от прав на управление автомобилем, если люди не чувствуют уверенности в своих силах.
Ранее сообщалось о том, что в южной японской префектуре Окинава произошёл взрыв на прогулочном катере. Инцидент случился в порту города Мотобу. По данным полиции, пострадали несколько человек.