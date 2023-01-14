В Японии автомобиль протаранил ресторан

Фото: nhk.or.jp

В Японии автомобиль врезался в ресторан. В результате один человек погиб и еще трое, в том числе один ребенок, пострадали, передает телеканал NHK. ДТП произошло в префектуре Окаяма. В момент столкновения в заведении находились около 10 человек.

Жертвой аварии стал 22-летний водитель автомобиля. С места ДТП он был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Врачам его спасти не удалось. Пострадавшие получили легкие травмы и порезы осколками разбитых стекол. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

Район происшествия расположен примерно в 3 км к юго-востоку от железнодорожной станции Омото.

Ранее в Париже микроавтобус врезался в магазин одежды. Как минимум семь человек получили травмы. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии. Причиной аварии стала потеря водителем контроля над управлением микроавтобусом. В полиции также рассматривают версию с неисправными тормозами транспортного средства.