«В ядерной войне победителей нет»: Госдеп США ответил на слова Медведева Представитель Госдепа США Патель ответил Медведеву, что в ядерной войне победителей нет

Фото: Brian Cahn / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Заместитель пресс-секретаря госдепартамента Ведант Патель, комментируя последние высказывания Дмитрия Медведева о возможной ядерной конфронтации России и Запада, заявил, что в ядерной войне победителей нет, передает РИА Новости. Дипломат назвал слова замглавы Совбеза России «провокационными». Он призвал российскую сторону избегать подобную риторику.

Это не первый случай, когда мы слышим риторику такого рода со стороны России. И, откровенно говоря, мы считаем, что провокационная риторика касательно ядерного оружия не только опасна, но и безрассудна. Она увеличивает риски неверных оценок, и ее следует избегать, — сказал Патель.

Он добавил, что Россия якобы неоднократно угрожала применить ядерное оружие.

Ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба, ранее заявил в своем Telegram-канале замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, проигрыш имеющей ядерное оружие страны в «обычной войне» способен привести к ядерному столкновению, пусть Запад и считает, что поражение России в конфликте с Украиной приведет к миру.