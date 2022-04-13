В ВВС назвали фейком ролик о ракетном ударе по вокзалу в Краматорске

Британская вещательная корпорация ВВС назвала фейком видеоролик с её логотипом о ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Компания не снимала данное видео и делает всё возможное для его удаления из Сети, сообщается в Telegram-канале Русской службы ВВС.

По сети ходит фейковое видео с логотипом BBC News, в котором говорится, что Украина якобы несет ответственность за ракетный обстрел железнодорожного вокзала Краматорска на прошлой неделе. Би-би-си не публиковала такое видео, это подделка, — говорится в тексте.

В корпорации призвали пользователей соцсетей не распространять данный видеоролик и размещать в соцсетях только те видео, которые публикуются на официальных аккаунтах ВВС.

Ракетный удар по вокзалу Краматорска, где проходила эвакуация местного населения, был нанесён утром 8 апреля. В результате погибли 50 человек, в том числе пятеро детей, ещё около 90 человек получили ранения.

Представитель Нармилиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Краматорск обстреляла та же бригада ВСУ, что ранее нанесла удар по центру Донецка, в результате которого погибли 22 человека и ещё 37 пострадали. В штабе территориальной обороны республики подчеркнули, что ракет «Точка-У» нет на вооружении ни ВС России, ни ДНР и ЛНР.

В Минобороны России отметили, что ракета была выпущена из района Доброполья в 45 километрах от места ЧП. Целью удара ВСУ был cрыв выезда жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита для оборонных позиций украинcких военных.