В ВТО заявили о риске голодных бунтов из-за подорожания продуктов

Рост мировых цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины способен вызвать беспорядки в бедных странах, заявила глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Голод возможен и в этом году, и в следующем, отметила она в беседе с Guardian.

Влияние [ситуации вокруг Украины] на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах, — считает глава ВТО.

По её словам, прежде продовольственные поставки из Черноморского региона обеспечивали 35 стран Африки. Оконджо-Ивеала напомнила также, что в 2000-х после резкого подорожания продовольствия произошли голодные бунты, их опасность существует и теперь.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил: мир стоит на пороге небывалого продовольственного кризиса. Французский лидер отметил, что этот кризис особо ударит по странам Африки, Магриба и Ближнего Востока, поскольку они рискуют потерять крупнейших поставщиков в лице России и Украины.