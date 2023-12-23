В ВСУ призвали ждать тотальную мобилизацию на Украине Начальник бригады ВСУ Самовар: Украину ждет тотальная мобилизация

Фото: МО Украины

Военный потенциал России может привести ее к успеху в спецоперации, заявил начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар. При этом Украине, не имеющей достаточно ресурсов, следует готовиться к тотальной мобилизации, считает он. Фрагмент его интервью опубликовал Telegram-канал Klymenko.Time.

Если Россия продолжит нынешний темп мобилизации и перехода экономики на военные рельсы, она достигнет успеха. У Украины нет такого мобилизационного потенциала, как у России, нет столько денег и ресурсов, — отметил Самовар.

По его словам, украинцам нужно готовиться к сложной зиме. Кроме того, 2024 год для Украины будет сложнее, чем 2022-й и 2023-й, вместе взятые. При этом военный начальник подчеркнул, что любая война заканчивается переговорами.

Ранее глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна может заняться поиском находящихся в стране украинцев, которые подлежат мобилизации, если это нужно Киеву. При этом до этого заявлялось, что Таллин не намерен высылать из страны военнообязанных украинцев и соответствующего запроса от украинской стороны не поступало.

Как сообщал президент Украины Владимир Зеленский, главком ВСУ Валерий Залужный предложил мобилизовать еще около 450 тысяч граждан. Глава государства отметил, что попросил у военного больше аргументов в пользу подобного решения. При этом он не стал исключать такую возможность.

В свою очередь министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что Киев собирается мобилизовать граждан, покинувших страну. По его словам, украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, находящиеся за рубежом, получат приглашение в пункт призыва.