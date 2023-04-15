В ВСУ пожаловались на беспрецедентно тяжелые бои в Артемовске Представитель ВСУ Череватый: в Артемовске идут кровавые бои

Фото: Министерства обороны Украины

Пресс-секретарь Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый заявил, что в Артемовске идут самые тяжелые бои за последние десять лет, передает РИА Новости. По словам военного, российские военные продолжают сосредотачивать усилия на Артемовске. Он при этом не стал называть потери ВСУ в боях с ВС РФ.

Сегодня непосредственно в городской застройке происходят беспрецедентные за последние десятилетия кровавые бои, — сказал Череватый.

В Минобороны России сообщили, что бойцы ЧВК «Вагнер» заняли два квартала на северной и южной окраинах города. В ведомстве подчеркнули, что подразделения ВСУ, отступая, разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения войск ВС РФ.

Один из бойцов группы «Вагнер» ранее рассказал, что переброшенные в город пограничники с Западной Украины выполняют функцию заградотрядов и не дают отступать мобилизованным в ВСУ. По его словам, один из пограничников, который попал в плен, сообщил, что служит в армии с 2013 года, а с 2014 года у него подписан контракт.

Также сообщалось, что в Артемовске был уничтожен командир взвода Иностранного легиона Михаил Журек. Наемник родом из Польши скончался после ранения в голову. До отправки на передовую он находился в местной теробороне, а затем возглавил взвод в Иностранном легионе. Известно, что спустя месяц Журек планировал вернуться на родину.