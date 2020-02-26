Эффективных средств лечения коронавируса в настоящее время не существует. Об этом заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Эффективных средств лечения COVID-2019 нет. Но есть разные клинические испытания, — цитирует РИА Новости представителя Всемирной организации здравоохранения.
По его словам, специалистам потребуется около полутора лет, чтобы создать вакцину от коронавируса. Вместе с тем Клюге добавил, что в случае с лихорадкой Эбола учёным удалось скоординировать усилия и ускорить процесс.
По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч, писал NEWS.ru.