Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Эффективных средств лечения коронавируса в настоящее время не существует. Об этом заявил руководитель Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Эффективных средств лечения COVID-2019 нет. Но есть разные клинические испытания, — цитирует РИА Новости представителя Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, специалистам потребуется около полутора лет, чтобы создать вакцину от коронавируса. Вместе с тем Клюге добавил, что в случае с лихорадкой Эбола учёным удалось скоординировать усилия и ускорить процесс.

По данным на утро 26 февраля, число заражённых коронавирусной инфекцией превышает 81 тысячу человек. Более 2,7 тысячи человек скончались от болезни, выздоровели свыше 30 тысяч, писал NEWS.ru.

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