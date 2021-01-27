Эксперты ВОЗ заявили о рекордных 95 тысячах умерших из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/12b2a802-60b6-11eb-84f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Свыше 95 тысяч человек скончались из-за COVID-19 в мире за минувшую неделю, это абсолютный рекорд с начала пандемии. В то же время число инфицированных выросло более чем на 4,1 млн, следует из сообщения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно представленным данным, с 18 по 24 января во всём мире был зарегистрирован 95 991 летальный исход из-за COVID-19, заболели 4 104 947 человек, что на 15% меньше числа заболевших за период с 11 по 17 января.

В то же время общее количество инфицированных в мире с начала пандемии превысило 98,28 млн, свыше 2,11 млн скончались, передаёт ТАСС.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 774 672.

По данным оперштаба, количество активных случаев составляет 501 113.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 27 922 человека — до 3 202 483. Жертвами COVID-19 стали 594 человека, всего зарегистрировано 71 076 летальных исходов.

Ранее NEWS.ru писал, что люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в лёгкой форме, спустя несколько месяцев после выздоровления могут столкнуться с периодами плохого самочувствия. Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что это явление зафиксировано многими медиками.