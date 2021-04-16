В ВОЗ заявили о двукратном росте заражаемости COVID за два месяца

https://static.news.ru/photo/9cebe268-9e96-11eb-9fc6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение прошедших двух месяцев в мире отмечен практически двукратный еженедельный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа. Планета приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19 за всё время с начала пандемии. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, в настоящее время число новых пациентов с коронавирусом резко увеличивается в некоторых странах, которые до этого прежде избегали широкого распространения инфекции. Гебрейесус в качестве примера ситуацию в Папуа - Новой Гвинее. Там к концу прошлого года заболели коронавирусом менее 900 человек и только девять скончались. К настоящему моменту в государстве зафиксировано более 9300 случаев заражения и 82 летальных исхода, передаёт ТАСС.

Как сообщили в ВОЗ, накануне число подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 137,86 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 805 тысяч, число летальных исходов возросло более чем на 13 тысяч, превысив 2,96 млн.

Как ранее писал NEWS.ru, Гебрейесус 12 апреля заявил, что в мире вот уже седьмую неделю подряд растёт уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Показатели летальности идут вверх четыре недели кряду.