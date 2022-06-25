В ВОЗ заявили о «чрезвычайном характере» вспышки обезьяньей оспы

Фото: Brent Stirton / Wildlife Photographer of the Year

Исцеляющее прикосновение общества

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал «чрезвычайный характер» вспышки обезьяньей оспы. Организация призывает контролировать распространение инфекции. При этом чрезвычайной ситуацией международного значения происходящее всё же не считают.

Комитет консенсусом принял решение проинформировать генерального директора ВОЗ о том, что на данном этапе следует определить, что вспышка не является ЧСЗМЗ (чрезвычайной ситуацией международного значения), — говорится в заявлении ВОЗ по итогам заседания комитета.

Тем не менее в комитете единогласно признали, что ситуация с оспой носит «чрезвычайный характер», в связи с чем распространение инфекции следует контролировать.

Контроль над дальнейшим распространением вспышки требует интенсивных усилий по реагированию, — отмечается в заявлении комитета.

По данным ВОЗ, с начала года случаи оспы обезьян были выявлены в 48 странах мира, ею заболели порядка 3,2 тысячи человек.

Ранее профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оспу обезьян в Европу принесли путешественники с нетрадиционной сексуальной ориентацией. По его словам, во время поездки в Африку, в частности в Нигерию, они могли вступать в беспорядочные половые связи на вечеринках, где и могли заразиться.