В ВОЗ заявили о 500 тысячах смертей от COVID к февралю

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что к февралю 2022 года в Европе от коронавируса может умереть более полумиллиона человек. По его словам, чтобы этого избежать, нужно прививаться и соблюдать все меры предосторожности, передаёт РИА Новости.

По данным надёжных прогнозов, если мы останемся на этой траектории, то к 1 февраля 2022 года мы увидим дополнительно полмиллиона смертей от COVID-19. Кроме того, 43 страны региона столкнутся с сильным стрессом от нехватки коек в больницах, — сказал он.

Клюге подчеркнул, что если в ближайшее время удастся добиться 95% охвата населения медицинскими масками, то можно будет спасти 188 тысяч человек. Также прогнозы о 500 тысячах смертей к февралю не оправдаются.

Организация поддержала решение 23 стран ужесточить меры противодействия распространению COVID-19, однако действия семи государств, наоборот снявших ограничения, вызвало у ВОЗ беспокойство.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что постпандемический мир требует большей ответственности правительств. Они должны заключить юридически обязывающий международный договор о глобальной биологической безопасности.