В ВОЗ заявили, что штамм «дельта» станет доминирующим в мире

Штамм коронавирусной инфекции «дельта» скоро станет доминирующим в мире. Об этом ТАСС рассказали в женевской штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что специалисты пока не знают, почему этот вариант заболевания присутствует в одних странах, а в других его нет.

Присутствие вариантов в государствах может быть подтверждено только в том случае, если варианты выявлены посредством секвенирования и если с мировым сообществом поделились данными о последовательности генома, — отметили в ВОЗ.

Согласно данным ВОЗ, штамм «дельта» выявлен в 111 странах мира и территориях.

Ранее директор Загребской инфекционной клиники Алемка Маркотич отметила, что штамм «дельта» может охватить все европейские страны к концу августа 2021 года. Сейчас он быстро распространяется среди молодёжи.

Как отметил доктор биологических наук, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов, вероятность заболеть штаммом коронавируса «дельта» без маски как минимум вдвое выше, чем обычным.