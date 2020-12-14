В ВОЗ заявили, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19

https://static.news.ru/photo/31ea7162-3e3f-11eb-bfde-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала, что Санта-Клаус обладает иммунитетом к COVID-19. Соответствующую информацию представила в ходе брифинга глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

Но я могу сказать, что у Санты есть иммунитет к этому вирусу. У нас с ним была небольшая беседа, с ним всё хорошо. Миссис Клаус тоже в порядке, — отметила Ван Керкхове, слова которой приводит РИА Новости.

Она также добавила, что многие главы государств облегчили карантинные ограничения для того, чтобы Санта-Клаус мог беспрепятственно войти в воздушное пространство.

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал безопасные места для встречи Нового года в период пандемии COVID-19.

По его словам, говорить об улучшении ситуации с коронавирусом пока нельзя.