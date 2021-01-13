В ВОЗ заявили, что новый штамм COVID-19 выявлен в 25 странах

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Новый штамм COVID-19 обнаружен в 25 странах Европы, в том числе России, заявил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

По его словам, человечеству не удастся победить пандемию COVID-19 в 2021 году. Вместе с тем представитель ВОЗ подчеркнул, что мутация не влияет на тяжесть заболевания.

Этот вариант вируса вызывает тревогу. При отсутствии более интенсивных мер контроля, которые смогут замедлить его распространение, он ещё больше увеличит нагрузку на и без того перегруженные учреждения здравоохранения, — отметил Клюге, слова которого приводит РИА Новости.

Некоторое время назад представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что любая мутация COVID-19 усложняет ситуацию с пандемией. В связи с этим эксперт призвала проводить регулярный мониторинг поведения вируса на предмет того, может ли он повлиять на смертность или тяжесть заболевания.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса с 18 мутациями обнаружили учёные в России. Они не исключают, что он может оказаться опаснее британского. Возможно, это будет уникальный вид SARS-CoV-2. Штамм описала группа исследователей из четырёх российских институтов. В научной публикации описывается случай коронавируса с 18 мутациями у 47-летней женщины со злокачественной опухолью.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением, писал NEWS.ru.