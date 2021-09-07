В ВОЗ заявили, что мир вышел на плато пандемии COVID-19

Заболеваемость коронавирусом вышла на плато, однако ситуация в различных регионах отличается. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, сообщает ТАСС.

По её слвам плато находится на высоком уровне. Ежедневно выявляется 4,4 — 4,5 млн случаев заражения и регистрируется 72 — 78 тысяч смертей. В Северной и Южной Америках наблюдается увеличение числа выявляемых случаев и смертей, в Европе — снижение числа выявляемых случаев и повышение смертности, а в Африке цифры идут на спад.

Ситуация вызывает обеспокоенность. Особенно с учетом того, что пандемия длится уже 20 месяцев и у нас есть инструменты для борьбы с ней, — сказала ван Керкхове.

Также в ВОЗ обратили внимание на несправедливую ситуацию в мире, когда «в одних странах есть вакцины, но люди не хотят вакцинироваться, а в других странах много людей, которые хотят вакцинироваться, но нет вакцин».

Ранее сообщалось, что к декабрю число заражённых коронавирусом в России может возрасти в шесть раз и превысить 100 тысяч человек в сутки. Об этом рассказал научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН кандидат биологических наук Сергей Седых. По прогнозу специалиста, такой резкий рост числа заболевших произойдёт в случае плохой эпидемиологической ситуации в четвёртую волну COVID-19.