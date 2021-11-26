ВОЗ призвала не вводить ограничения на поездки из-за нового штамма COVID-19

Государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, которые сообщают о новом штамме коронавируса B.1.1.529. Об этом «Известиям» заявила технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения в Африке Мэри Стивен.

Да, количество мутаций в спайковом белке нового варианта COVID-19 вызывает беспокойство. ВОЗ поддерживает Южную Африку и Ботсвану в проведении дальнейшего исследования. До сих пор неясно, устойчив ли этот штамм к иммунитету и насколько он заразный, — заявила она.

При этом, по словам Стивен, исходя из Международных медико-санитарных правил ВОЗ (IHR), государства не должны вводить ограничения на поездки для стран, сообщающих о новом варианте коронавируса.

Ранее решение ограничить полёты из Южной Африки приняли ряд европейских стран, а также Изрaиль. Власти этих государств опaсаются, что новый штамм вируса может оказаться более заразным, чем ранее выявленные вaрианты.

Штамм B.1.1.529 содержит 32 мутации, часть из которых укaзывают на его высокую способность к распространению и устойчивость к вакцинам. Он имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19.

Специалисты ВОЗ не видят причин для беспокойства из-за обнаруженного в ЮАP нового штамма коронавируса.