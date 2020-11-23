В ВОЗ выразили надежду, что с помощью вакцин будет побеждён COVID-19

https://static.news.ru/photo/d1b044fa-2dab-11eb-85ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo GoncharKeystone Press Agency/Global Look Press

Позитивные новости о продвижении в разработке вакцин от коронавируса вселяют надежду на победу над пандемией COVID-19, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Благодаря последним положительным новостям по поводу испытаний вакцин свет в конце этого длинного тёмного туннеля становится ярче, — цитирует ТАСС Гебрейесуса.

На брифинге в Женеве он также выразил надежду, что вакцины «в сочетании с другими опробованными и протестированными мерами в области общественного здравоохранения» помогут положить конец пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, перечень жизненно необходимых препаратов будет расширен, в него добавят вакцины от коронавируса. Как подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вакцины «должны быть доступны всем, кто хочет сделать такую прививку».

Массовая вакцинация россиян первой российской вакциной «Спутник V» может начаться в течение двух недель, сейчас препарат проходит третий этап испытаний.

Вторая вакцина, созданная в РФ, — «ЭпиВакКорона». Она была зарегистрирована в середине октября, пострегистрационные испытания стартовали 18 ноября. У всех добровольцев, получивших препарат «ЭпиВакКорона», появились антитела к коронавирусной инфекции. В Роспотребнадзоре сообщили, что «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца этого года.