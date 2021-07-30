ВОЗ допустила появление новых опасных штаммов COVID

Специалисты Всемирной организации здравоохранения ожидают появления новых опасных штаммов коронавируса, так как он продолжает мутировать. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

Глава организации отметил, что вирус видоизменялся с момента первых сообщений о нём и продолжает это делать.

Таким образом возникли четыре варианта, вызывающие обеспокоенность, и будет появляться ещё больше, пока вирус продолжает распространяться, — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что резкий рост заболеваемости в последние недели связан в значительной степени с крайне заразным «дельта»-вариантом, который обнаружен уже не менее чем в 132 странах мира.

Ранее Гебрейесус заявил, что для победы над коронавирусной инфекцией к сентябрю 2022 года следует привить 70% населения. Он пояснил, что для достижения этой цели необходимо 11 млрд доз вакцин. Гебрейесус подчеркнул, что «пандемия закончится, когда мир решит закончить с ней».