В ВОЗ сообщили, что большая часть населения остаётся восприимчивой COVID-19

https://static.news.ru/photo/8d6f0314-38ad-11eb-9915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большая часть населения планеты остается восприимчивой к заражению коронавирусом. Об этом заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

В мире уже проведены «сотни исследований» о наличии антител в организме людей и иммунитете к коронавирусу, отметил он. "Их результаты ясно говорят нам о том, что большая часть населения мира остается восприимчивой к инфицированию, — сказал глава ВОЗ, слова которого приводит ТАСС.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций заявили, что стоимость одной прививки российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на международном рынке будет ниже $10. Так как вакцинация проходит в два этапа, то для иммунизации одного человека потребуется не более $20.

Как сообщал NEWS.ru,самоизоляция из-за коронавируса привела к смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, проблемам с психикой и может привести к росту инфекционых болезней. Об этом заявила ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале и доктор медицинских наук Елена Малышева.