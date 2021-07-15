ВОЗ призвала привить 10% населения каждой страны

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса, посоветовал странам к сентябрю вакцинировать не менее 10% населения. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что программы вакцинации должны охватывать уязвимые группы населения, включая моряков и лётные экипажи.

Также ВОЗ предупредила о возможном появлении более опасных штаммов коронавируса. Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что если более опасные штаммы коронавируса распространятся по всему миру, то их будет ещё сложнее контролировать.

Кроме того, глава ВОЗ заявил, что мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Гебрейесус обратил внимание на рост заболеваемости в мире на прошлой неделе. Число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении 10 предыдущих недель снижения. Также он назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире.