В ВОЗ рассказали об опасных темпах распространения оспы обезьян В ВОЗ сообщили, что распространение оспы обезьян среди людей не удастся полностью сдержать

Лабораторные исследования / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Сегодня нет уверенности в том, что распространение оспы обезьян среди людей удастся полностью сдержать, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге для официального сайта организации. Он отметил, что для реагирования на вспышку болезни пока не требуется таких же масштабных мер, какие были необходимы для борьбы с коронавирусом. По словам эксперта, новый вирус распространяется по-другому.

Мы пока не знаем, сможем ли мы полностью сдержать его распространение. Для этого нам необходимо значительное и срочное сокращение случаев заражения посредством четкой коммуникации, действий под руководством сообщества, изоляции случаев в течение инфекционного периода и эффективного отслеживания и мониторинга контактов, — сообщил Клюге.

Первый случай заражения оспой обезьян был обнаружен в Великобритании 7 мая. Предполагалось, что пациент заразился во время поездки в Нигерию. Лидером в антирейтинге заболеваемости инфекцией стала Испания. На сегодняшний день медики зафиксировали заразившихся оспой обезьян в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции и ряде других стран.