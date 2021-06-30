В ВОЗ рассказали о вытеснении штаммов коронавируса лямбда-вариантом

В нескольких странах происходит процесс вытеснения других штаммов коронавирусной инфекции лямбда-вариантом. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич. Его слова приводит Lenta.ru.
Представитель ВОЗ подчеркнул, что речь идёт о странах, которые столкнулись с ростом числа новых случаев заболевания. Первые образцы лямбда-штамма были найдены ещё в августе 2020 года в Перу. С этого момента ВОЗ регулярно отслеживает распространение данного варианта коронавируса.
Ранее врачи перечислили симптомы лямбда-штамма, на которые всё же необходимо обращать внимание. В этом перечне обозначены высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. До этого эксперты ВОЗ внесли четыре мутации коронавируса в список штаммов, вызывающих озабоченность: штаммы «альфа» (британский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский) и «дельта» (индийский). Последний продолжает мутировать.