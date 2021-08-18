В ВОЗ рассказали о средстве спасения при заражении «дельта»-штаммом

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан рассказала, что вакцинация предотвращает тяжёлое течение заболевания и смерть при заражении «дельта»-штаммом коронавируса. Об этом она заявила в ходе онлайн-брифинга.

По её словам, «совершенно точно» вакцина может спасти от смерти при заражении штаммом «дельта» и нет необходимости в дополнительных дозах вакцины.

Специалисты ВОЗ также отметили, что в странах с высоким уровнем вакцинации «дельта» циркулирует среди непривитых людей и там, где не соблюдаются меры предосторожности.

Ранее директор центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов заявил, что в будущем вакцины от коронавируса, скорее всего, претерпят изменения по составу. В них будет сразу несколько штаммов одного и того же вируса. Он добавил, что данный вопрос нужно как следует изучить. Но уже сейчас есть предположение, что правильнее было бы действовать по аналогии с сезонным гриппом: просто отбирать самые актуальные штаммы на конкретный период и менять вакцину каждый год или даже раз в полгода по рекомендации ВОЗ.