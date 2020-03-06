https://static.news.ru/photo/9396b592-5f1a-11ea-8206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус быстро распространяется в странах со слабой системой здравоохранения. Это вызывает обеспокоенность у всего мирового сообщества, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус.

Вирус продвигается всё дальше в страны с более слабой системой здравоохранения. Но это не значит, что мы должны сдаваться, — подчеркнул глава ВОЗ.

По его словам, уже есть позитивные сигналы и примеры с нынешним заболеванием. Он призвал использовать всеобъемлющий подход для сдерживания вируса, передаёт РИА Новости.

Эпидемия началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным на 2 марта, она затронула более 97 тысяч человек по всему миру. Инфекция уже унесла жизни более 3350 заболевших. Выздороветь удалось более чем 53 тысячам пациентов.

Ранее NEWS.ru писал, что три американские группы отказались от приезда в Россию из-за коронавируса. Также коллективы отменили несколько европейских и азиатских выступлений.