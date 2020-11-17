В ВОЗ рассказали о гордости за вклад РФ в борьбу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/8d5fa186-28c6-11eb-b547-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно гордиться опытом взаимодействия с Россией по борьбе с коронавирусом, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе онлайн-симпозиума «Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19».

Он отметил, что воодушевлён вкладом страны в коллективное дело.

Вместе мы лучше. <...> Поддержка Россией государств-членов [ВОЗ] в укреплении лабораторного потенциала эпиднадзоров, организации мер реагирования, готовности к вспышкам — это то, чем все могут гордиться, — сказал Клюге.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ отметил, что стремление России продолжать помощь другим странам особенно воодушевляет его. Также представитель ВОЗ был «особенно вдохновлён» мобилизацией телемедицины для реагирования на распространение вируса, передаёт РИА Новости.

Уроки, извлечённые здесь, важны для всего вашего региона, — заключил он.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская вакцина от коронавируса была доставлена на фабрику Dr Reddy’s Laboratories в Индию. Там будут проведены вторая и третья фаза клинических испытаний, по результатам которых власти примут решение о применении препарата для вакцинации в стране.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что десятки государств во всём мире проявляют интерес к разработанной в России вакцине от коронавируса «Спутник V»,