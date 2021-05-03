В ВОЗ рассказали, когда закончат оценивать «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/c41dd58c-ac27-11eb-a10f-96000091f725_660.jpg Фото: us-mission/flickr.com

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао рассказала, что исследователи продолжают оценивать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». По её словам, процесс завершится в конце июня или в июле, передаёт РИА Новости.

У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, «предоставление данных в процессе». Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки, — поделилась она.

Эксперт отметила, что команда учёных ВОЗ уже две недели находится в России и проводит оценку препарата. С 10 марта и до июня они также будут инспектировать производство.

Эксперты посетят пять разных производств. Их будут сопровождать исследователи из Европейского агентства лекарственных средств (EMA).

Так что мы ожидаем, что полное досье, а также соответствие необходимым критериям как для клинических испытаний, так и для производства позволит группе технических экспертов провести оценку вакцины в конце июня, но более вероятно — в июле, — заключила она.

Накануне российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что первый этап экспертизы «Спутника V» Европейским агентством лекарственных средств в России завершён. По его словам, власти ждут соответствующих отчётов, после чего начнутся инспекции на производственных площадках.