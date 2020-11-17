Вакцину переоценили: в ВОЗ рассказали, как победить коронавирус

https://static.news.ru/photo/12dd505c-28c1-11eb-a22d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Одно лишь вакцинирование людей не способно полностью ликвидировать угрозу коронавируса. Такое мнение высказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, помимо этого, важно развивать первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к медицинским услугам.

Большие надежды возлагаются на вакцину, но эта технология не способна закрыть бреши в уязвимости. Политическая воля и действия, направленные на удовлетворение потребностей каждого члена нашего общества, должны предшествовать вакцинации и сопровождать этот процесс, — цитирует Клюге РИА Новости.

По словам представителя ВОЗ, система здравоохранения — главная линия обороны при эпидемической угрозе. Поэтому первичная медико-санитарная помощь имеет важнейшее значение в защите граждан.

Клюге призвал инвестировать в неё как в передовой рубеж, а также рассматривать «альтернативные платформы предоставления услуг».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции сама по себе не панацея. Она не гарантирует завершение пандемии, в связи с чем должна применяться лишь в комплексе других мер.