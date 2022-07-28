В ВОЗ рассказали, как гомосексуалы могут помочь борьбе с оспой обезьян Глава ВОЗ Гебрейесус призвал геев сократить сексуальные контакты для борьбы с оспой обезьян

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал гомосексуалов сократить число сексуальных контактов, чтобы предотвратить распространение оспы обезьян, передает URA.RU. Гебрейесус рекомендовал мужчинам, практикующим однополый секс, сократить количество партнеров и обмениваться с новыми любовниками контактами.

Мужчины, которые занимаются сексом с мужчинами, должны сократить количество партнеров и обмениваться контактами с новыми любовниками, чтобы в случае заражения можно было проследить за вирусом, — заявил Гебрейесус.

Ранее комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан предложил Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) переименовать оспу обезьян. По его мнению, это необходимо сделать из соображений толерантности, чтобы не травмировать темнокожих и представителей ЛГБТ-сообщества.

До этого глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риски распространения оспы обезьян в России крайне низки. По ее словам, единственный случай завоза болезни был купирован и не получил развития.