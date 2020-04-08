В ВОЗ раскритиковали идею Трампа о сокращении финансирования

Сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в тот момент, когда мир находится в острой фазе борьбы с пандемией COVID-19, недопустимо. Об этом заявил директор европейского подразделения организации Ханс Клюге.
Он напомнил, что ВОЗ ответственна за эпидемиологическое состояние более полусотни государств,
Днём ранее Трамп раскритиковал работу ВОЗ на ранних этапах эпидемии. Он упрекнул организацию в том, что она сосредоточилась на Китае, хотя и содержится в основном на деньги Соединённых Штатов.
Чуть позже, как писал NEWS.ru, американский лидер допустил возможность приостановки финансирования ВОЗ. По его мнению, организация «профукала ситуацию» с эпидемией коронавируса.
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