В ВОЗ раскритиковали идею Трампа о сокращении финансирования

https://static.news.ru/photo/c9f67446-7988-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sascha Steinach/www.imago-images.de/Global Look Press

Сокращать финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в тот момент, когда мир находится в острой фазе борьбы с пандемией COVID-19, недопустимо. Об этом заявил директор европейского подразделения организации Ханс Клюге.

Он напомнил, что ВОЗ ответственна за эпидемиологическое состояние более полусотни государств, передаёт РИА Новости. Таким образом, урезание президентом США Дональдом Трампом бюджета может поставить под угрозу стабильность во всём мире.

Днём ранее Трамп раскритиковал работу ВОЗ на ранних этапах эпидемии. Он упрекнул организацию в том, что она сосредоточилась на Китае, хотя и содержится в основном на деньги Соединённых Штатов.

Чуть позже, как писал NEWS.ru, американский лидер допустил возможность приостановки финансирования ВОЗ. По его мнению, организация «профукала ситуацию» с эпидемией коронавируса.