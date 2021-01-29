В ВОЗ призвали преуспевающие страны делиться вакциной против COVID-19

Страны, получившие доступ к вакцине против COVID-19, должны помочь менее преуспевающим государствам, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
По её словам, сначала следует провести вакцинацию медицинского персонала и групп риска, а затем — приступить к помощи другим государствам.
Мы просим страны: как только вы вакцинировали эти группы населения, сделайте так, чтобы предоставить другим странам доступ к вашим вакцинам, — отметила Харрис, слова которой приводит BBC.
Она также добавила, что такой путь — единственно правильный как с моральной, так и с экономической точки зрения.
В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».
Ранее NEWS.ru писал, что Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.