В ВОЗ призвали обеспечить обучение школьников в очном формате

Дистанционное обучение негативно отражается на успеваемости учеников, поэтому в новом учебном году необходимо сделать всё, чтобы они получали образование в очном формате. Об этом заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Его слова приводятся на сайте организации

Миллионы детей <...> возвращаются в школу, и Европейское региональное бюро ВОЗ и Региональное бюро Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) призывают не допустить закрытия школ и обеспечить безопасность школьного обучения, предприняв меры для минимизации распространения вируса, — сказал Клюге.

По его словам, необходимо обеспечить вакцинацию от коронавируса педагогов и других работников образовательных учреждений, также школьников старше 12 лет. Кроме того, улучшить вентиляцию в помещениях, по мере возможности ограничить численность учащихся в классах и обеспечить их регулярное тестирование.

Клюге отметил, что закрытие школ снижает успеваемость, повышает вероятность того, что дети бросают учёбу. Он подчеркнул, что переход на дистанционное обучение должен рассматриваться только как крайняя мера.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что во всех регионах страны учебный год начнётся в очном формате. При этом она отметила, что торжественные мероприятия, посвящённые Дню знаний, пройдут с учётом эпидемиологической обстановки.