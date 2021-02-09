В ВОЗ призвали не полагаться на данные разведки США о коронавирусе

https://static.news.ru/photo/7589182e-6b71-11eb-a952-96000091f725_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Полагаться лишь на данные разведки США о происхождении коронавирусной инфекции не следует. С таким призывом выступили в команде Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), прибывшей в китайский город Ухань для выявления источника COVID-19.

В частности, входящий в состав международной миссии ВОЗ британский и американский эксперт Питер Дасзак в Twitter напомнил о том, что данные американской разведки нередко бывают ошибочны, так как она стала более разобщённой в период президентства Дональда Трампа.

В свою очередь эксперт команды Марион Купманс высказала недовольство публичными заявлениями представителя госдепартамента Неда Прайса, который пригрозил проверить достоверность доклада ВОЗ с помощью американского разведсообщества. При этом сами данные официально ещё не были обнародованы.

Началось. Нет нужды ждать отчёта, не так ли? — цитирует РИА Новости недовольство Купманс, высказанное в Twitter.

Сейчас в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая пытается выяснить, откуда взялся коронавирус. Эксперты уже успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе лабораторию, с которой были связаны слухи о вероятной утечке вируса или о возможном искусственном происхождении COVID-19. Кроме того, визитёры побывали на рынке морепродуктов, где выявили первых заражённых COVID-19, в местной больнице, а также в центре по контролю и профилактике заболеваний.

Как ранее сообщили представители группы, пока неизвестно, какую роль сыграл в распространении коронавируса уханьский рынок морепродуктов. Они также назвали маловероятным прямое попадание возбудителя болезни от летучих мышей и передачу вируса к человеку из-за лабораторной утечки. Пока что специалисты склоняются к тому, что был некий промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту версию в дальнейшем, писал NEWS.ru.