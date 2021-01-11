ВОЗ призвала не перекладывать всю вину за пандемию на Китай

https://static.news.ru/photo/d80487c0-5412-11eb-8813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yang Qing/Xinhua/Global Look Press

В ВОЗ отметили, что борьба с пандемией — это ответственность всего мира, поэтому не следует в этом обвинять только власти Китая. Так считает представитель организации Марион Купманс.

Эксперт призвала не «показывать пальцем» на Китай из-за пандемии, поскольку ни одна страна не защищена от этого. Он напомнил, что Всемирная организация здравоохранения предупреждала о риске новых заболеваний.

Поэтому я не считаю, что эта ситуация о каких обвинениях. Это о понимании и изучении для того, чтобы быть готовыми к будущему. Я не думаю, что мы тут должны тыкать пальцем, — заявила Купманс в интервью телеканалу CGTN.

Купманс входит в направляющейся в Китай группу международных экспертов ВОЗ, чтобы выяснить происхождение вируса.

Группа учёных прибудет в Китай в четверг 14 января. Россию в ней будет представлять заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков. Также в состав делегации войдут представители Австралии, Великобритании, Германии, США, Японии и других стран.

Ранее Купманс заявила, что наиболее вероятным источником возникновения COVID-19 в Китае являются места скопления летучих мышей.

Как писал NEWS.ru, заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер считает, что самой вероятной причиной возникновения международной эпидемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. По его словам, в последнее время появляется всё больше свидетельств этого. Он сослался на «последние разведывательные данные».