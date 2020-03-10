https://static.news.ru/photo/5b7fd9f2-629b-11ea-9b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicola Marfisi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) практически завершилась, но существует риск повторной вспышки опасного заболевания. Об этом заявил помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации Ибрагима Сосе Фалл.

Он пояснил, что вирус Эболы в течение довольно долгого времени может сохраняться в использованных иглах, шприцах и пробирках, а также в организме человека, переболевшего лихорадкой, и таким образом передаваться другим людям. Кроме того, возможно повторное заболевание, что уже имело место во время нынешней эпидемии.

Фалл отметил, что новому распространению вируса могут способствовать животные. Он также сделал акцент на том, что из-за сложной ситуации в сфере безопасности существует риск распространения лихорадки вне групп людей, в отношении которых возможен мониторинг.

Помимо всего прочего, представитель ВОЗ указал на нехватку средств для окончательной победы над эпидемией. По его словам, бюджету для борьбы с Эболой недостаёт $20 млн, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ продлила на три месяца режим чрезвычайной ситуации по вспышке лихорадки Эбола в Конго.