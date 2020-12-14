В ВОЗ предупредили о заражении 1,8 млрд человек из-за нарушений гигиены

https://static.news.ru/photo/977c040a-3e26-11eb-a02b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 1,8 млрд человек могут заразиться COVID-19 из-за нарушений гигиены в медицинских учреждениях, следует из совместного заявления ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Водоснабжение, санитария и гигиена в медицинских учреждениях имеют основополагающее значение для прекращения распространения COVID-19, — говорится в заявлении, передаёт РИА Новости.

В частности, эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ проанализировали данные о гигиене в 760 тысячах медицинских учреждений в 165 странах. Самый удручающий результат наблюдается в 47 наименее развитых государствах. Как уточняется, в каждом втором медучреждении отсутствует питьевая вода, в каждом четвёртом — средства гигиены рук, а в каждом пятом — базовые санитарно-гигиенические услуги.

В организациях подчеркнули, что для исправления сложившейся ситуации необходимо выделить порядка $1,20 в год на душу населения. Согласно данным ВОЗ за октябрь 2020 года, число заражений COVID-19 среди медработников значительно превышает число инфицирования среди населения.

Медики выявили в РФ 27 328 случаев COVID-19 за последние сутки в 84 регионах. За всё время пандемии заразились 2 681 256 граждан. Из них скончался 47 391 (450 за минувшие 24 часа), выздоровели 2 124 797 (18 562).

Количество активных случаев — 509 068. Из московских больниц после исцеления от COVID-19 выписали 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии поправились 534,5 тысячи человек.

Ранее NEWS.ru писал, что эффективность вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» подтверждена на уровне 91,4%. Это следует из анализа данных в заключительной контрольной точке клинических исследований препарата.