В ВОЗ предупредили о риске новой пандемии Эпидемиолог ВОЗ Пибоди: миру нужно подготовиться к новой пандемии из-за птичьего гриппа

Мировому сообществу нужно подготовиться к новой возможной пандемии из-за птичьего гриппа, способного передаваться от человека к человеку, таким предостережением поделился эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ричард Пибоди в интервью El Pais. Он добавил, что специалисты изучают генетическую последовательность вирусов, с целью отслеживать их, а также для разработки вакцин, которые будут доступны если это будет необходимо.

Существует опасение, что вирус (птичий грипп) приобретет способность распространяться от человека к человеку, причем устойчивым образом, и может вызвать новую пандемию. Мы должны подготовиться к этому, — заявил он.

Ученый пояснил, что новая вспышка птичьего гриппа, которая погубила миллионы дикой и домашней птицы по всему миру, была зарегистрирована около двух-трех лет назад из-за особого типа вируса A(H5N1).

Он подчеркнул, что угроза особенно нависает над сельскими районам и домохозяйствами с доходом ниже среднего, в которых разводят домашних птиц.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что птичий грипп уже сейчас обнаруживают у млекопитающих, поэтому нельзя исключать, что через несколько случайных мутаций он может стать заразным и для человека, после чего начнется пандемия. По его словам, за последнее время в природе таких случаев зафиксировано не было, но исключать подобную вероятность все же нельзя.