В ВОЗ предупредили о новой волне пандемии

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Мир находится на начальном этапе новой волны пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Его слова приводит ТАСС.

Гебрейесус обратил внимание на рост заболеваемости в мире на прошлой неделе. Кроме того, число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

Вариант «дельта» является одним из главных факторов нынешнего роста показателей передачи инфекции, что подогревается возросшими социальными контактами и мобильностью, а также непоследовательным применением проверенных мер в области здравоохранения и социальных мер, — подчеркнул Гебрейесус.

Также глава ВОЗ назвал шокирующим неравенство в доступе к вакцинам от коронавируса в мире.

Ранее в ВОЗ заявили, что штамм коронавирусной инфекции «дельта» скоро станет доминирующим в мире. В настоящее время он выявлен в 111 странах мира и территориях.