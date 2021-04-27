В ВОЗ рассказали, чем грозит введение COVID-паспортов

https://static.news.ru/photo/4e641010-a766-11eb-8471-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не видят целесообразности во введении так называемых паспортов вакцинации. Там опасаются, что это может внести социальный дисбаланс, рассказала официальный представитель ведомства в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она подчеркнула, что появление такого документа в нынешних реалиях «приведёт к большому неравенству».

Не надо забывать, что огромное число стран и людей не имеют возможности вакцинироваться, у них просто нет вакцины, — напомнила Вуйнович.

Схожую позицию ранее озвучила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она считает, что COVID-паспорта могут быть использованы для скрытого принуждения к вакцинации, а также породить неравенство. Инициатива о введении такого документа в РФ требует самой серьёзной проработки, заявила омбудсмен.

Тем временем Еврокомиссия 17 марта представила законопроект о внедрении цифровых сертификатов. Документ, как анонсировано, будет содержать три варианта данных — сведения о прививке от COVID-19 или об отрицательном ПЦР-тесте, факте перенесённого коронавируса и наличии иммунитета. Сертификат можно будет использовать с помощью мобильного телефона или QR-кода. Проект цифрового сертификата уже прошёл первый этап согласований.