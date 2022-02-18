В ВОЗ предрекли появление более опасного штамма коронавируса

В настоящее время в мире сложились «идеальные условия» для появления более заразного и опасного варианта коронавируса. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС. При этом он не исключил возможности покончить с пандемией уже в 2022 году.

По сути, имеющиеся сейчас условия являются идеальными для возникновения более заразного, более опасного варианта, — сказал глава ВОЗ.

Он также добавил, что широкий охват населения ряда стран мира вакцинацией и тот факт, что штамм «омикрон» вызывает менее тяжёлое течение заболевания привели к появлению «опасного нарратива о том, что пандемия закончилась», что является заблуждением. Гебрейесус напомнил, что в мире от ковида еженедельно умирают около 70 тысяч человек, системы здравоохранения перегружены, а наблюдения за эволюцией коронавируса — недостаточная мера для его подавления.

В то же время мировое сообщество в настоящий момент располагает «инструментами и ноу-хау», которые позволяют покончить с пандемией в качестве «глобальной чрезвычайной ситуации» уже в 2022 году.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о том, что новые штаммы COVID-19 появиться могут, но вероятность данного сценария невелика. Учёный объяснил, что формированию очередных разновидностей инфекции мешает уровень вакцинации населения Земли — около 50%, кроме того, «много людей переболели».