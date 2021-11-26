ВОЗ пока не получила данные о том, что «омикрон»-штамм заразнее остальных

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока не располагают данными, что «омикрон»-штамм может быть заразнее других вариантов коронавируса. Также остаётся неизвестным, передаётся ли новый вид COVID быстрее, чем «дельта». Сейчас проводятся исследования, которые покажут, связана ли вспышка COVID-19 в Южной Африке именно с «омикрон», говорится в заявлении ВОЗ.

Пока неясно, является ли «омикрон» более трансмиссивным — например, легче передаётся от человека к человеку по сравнению с другими вариантами, включая вариант «дельта», — говорится в заявлении.

В организации отметили, что, несмотря на возросшее число людей с положительным результатом тестирования в районах Южной Африки, сейчас проводятся эпидемиологические исследования, чтобы понять, связано ли это со штаммом «омикрон» или другими факторами.

Также изучается степень воздействия нового штамма на организм человека.

Пока неясно, вызывает ли заражение штаммом «омикрон» более тяжёлое заболевание по сравнению с инфекциями, вызванными другими вариантами, включая [штамм] «дельта», — указали в ВОЗ.

По предварительным данным, рост числа госпитализаций в Южной Африке может быть связан с увеличением общего числа инфицированных людей, а не конкретно с «омикроном». Кроме того, нет чёткой информации и о симптомах, присущих именно этому виду инфекции. На определение степени тяжести варианта «омикрон» может потребоваться до нескольких недель, считают специалисты.

Ранее председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе назвала сильную усталость и головную боль первыми и основными симптомами заражения новым штаммом коронавируса. К такому выводу она пришла на основании наблюдений за своими пациентами, у которых впоследствии выявили «омикрон» вариант. При этом у большинства из них были нормальная температура тела и уровень кислорода в крови.