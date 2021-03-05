В ВОЗ пока не рекомендовали вводить для туристов «иммунные паспорта»

https://static.news.ru/photo/f5f552b4-7e5b-11eb-9911-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На данный момент Всемирная организация здравоохранения не рекомендует вводить для путешественников так называемые «иммунные паспорта», в которых будут прописаны данные о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом в субботу, 6 марта, в разговоре с журналистами сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

О том, что страны ЕС приступили к внедрению сертификата о вакцинации, стало известно 1 марта после высказываний официального представителя Еврокомиссии (ЕК) Эрика Мамера. Главными сторонниками введения подобной меры стали страны Южной Европы, чьи экономики зависимы от туристического потока.

Как отметила Вуйнович, на данном этапе в ВОЗ не рекомендуют вводить «иммунные паспорта» для путешественников. Дело в том, что существует ряд элементов, необходимых для принятия к сведению. Кроме того, как подчеркнула представитель организации, понимание полного иммунного ответа от коронавируса пока что находится на раннем этапе.

Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые «иммунные паспорта», — цитирует Вуйнович ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, вирусолог и профессор молекулярной онкологии Уорикского университета Лоуренс Янг заявил, что введение «ковидных паспортов» для международных поездок в страны ЕС будет неизбежным, однако эта система, в свою очередь, поднимет ряд проблем.